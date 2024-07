Blitz dei vigili all’Addaura, chiuso il Solemar: "In 600 ballavano su una pedana, ma nessuna licenza da discoteca"

Abusiva la pedana sulla scogliera, così come la discoteca in quello che dovrebbe essere esclusivamente un lido balneare. Venerdì notte da dimenticare per il Solemar che, in assenza dei titoli necessari a fare serate, è stato sequestrato. Quando la polizia municipale è arrivata al locale dell'Addaura, di fronte al complesso residenziale Le Rocce, ha trovato in pista 600 persone a fronte della licenza per piccoli intrattenimenti per cui è autorizzato che prevede un tetto massimo di 190 avventori.

Sequestro penale preventivo per il Solemar

Il sequestro penale preventivo della discoteca arriva dopo le violazioni riscontrate dagli agenti: come spiegano dal comando infatti "il Solemar era privo di licenza prescritta dal questore, del certificato di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo e della documentazione relativa alla prevenzione incendi". La polizia municipale ha inoltre riscontrato che "la destinazione d'uso è esclusivamente per lido balneare. Nessuna autorizzazione, dunque, a fare discoteca".

Tra gli illeciti, inoltre, la pedana: una struttura di circa 400 metri quadrati con tubi in metallo è stata posizionata sulla scogliera senza avere il certificato di collaudo statico e l'autorizzazione antisismica. "Una circostanza - dichiara il comandante della polizia municipale Angelo Coluciello - che ha esposto in pericolo la pubblica incolumità". La discoteca abusiva era gestita da una società composta da quattro soci, tutti presenti al momento del controllo: sono stati identificati e denunciati in concorso.

In 600 a ballare sulla pedana abusiva negli scogli

Il locale al civico 2343 di largo Cristoforo Colombo che si affaccia sul mare, è da anni adibito ad attività di pubblico spettacolo danzante con diffusione sonora musicale all'aperto. "La sala da ballo abusiva - spiega ancora il comandante - era allocata all'interno di un complesso immobiliare con destinazione d'uso esclusivamente a stabilimento balneare, come si evince dal certificato di agibilità urbanistica-edilizia rilasciato dal Comune".

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che non veniva rispettata neppure la "Scia" (segnalazione certificata inizio attività) per locali di pubblico spettacolo e intrattenimento di capienza inferiore a 190 posti, che andrebbe presentata al Suap. Inoltre durante i controlli, è stato scoperto che il costo per l'ingresso versato dai consumatori era pari a 20 euro. "Risulta palese - precisa il comandante - che questo pagamento dimostri che l'attività esclusiva era quella di discoteca".

Dj in consolle e musica ad alto volute contro il regolamento movida

L'intrattenimento musicale, infine, veniva realizzato grazie a due impianti elettroacustici di amplificazione professionale al quale erano collegate due consolle con diffusione musicale gestite da due dj, identificati con due separati verbali, che non rispettava la relazione fonometrica e l'ultimo regolamento movida. All'arrivo dei vigili le persone sarebbero state tutte accalcate in pista oltre la capienza: ecco perché la musica è stata interrotta e la gente fatta defluire fuori dal locale. Ai titolari è stata fatta una sanzione: oltre alla violazione delle norme penali, gli vengono contestate anche prescrizioni di natura di amministrativa legate al regolamento movida.