Nuovi controlli dei vigili all'Addaura, sequestrato il Camarao: "E' un circolo nautico, non una discoteca"

Né la concessione demaniale marittima, né il certificato di agibilità, né tanto meno il titolo per fare intrattenimento musicale e quindi trasformarsi in una discoteca. La cucina, inoltre, sarebbe abusiva e quindi non potrebbe neppure essere un ristorante. Nuovo blitz della polizia municipale all'Addaura. Stavolta a finire nel mirino dei vigili è il Camarao: quando sono arrivati c'era in corso una serata e il dj si sarebbe dato alla fuga per sfuggire ai controlli. Così l'intero locale che si trova sul lungomare Cristoforo Colombo, che avrebbe le sole autorizzazioni per attività nautiche e sportive, è stato posto sotto sequestro cautelare amministrativo. Ma il titolare replica: "Nulla di abusivo, forniremo tutti i documenti necessari al dissequestro".

Concessione demaniale marittima e certificato di agibilità scaduti

Diverse le violazioni riscontrate dagli agenti. Dal comando spiegano intanto che "la concessione demaniale marittima è scaduta lo scorso 31 dicembre". E che l'immobile di circa 280 metri quadrati, diviso tra piano terra e primo piano, composto da un soggiorno, una hall, due spogliatoi, due wc e tre piccoli vani destinati uno a deposito, uno a spogliatoio e uno al locale tecnico non avrebbe dunque i permessi necessari.

Proprio per via della scadenza nel 2023 della concessione demaniale, neppure il certificato di agibilità risulterebbe in regola. "Perché connaturato al periodo di validità della concessione demaniale ormai decaduto" spiegano ancora dal comando di via La Malfa. Inoltre il Camarao avrebbe come destinazione d'uso esclusiva quella di attività nautico sportiva come si evincerebbe dal certificato di agibilità urbanistica-edilizia e dalla concessione demaniale.

La Scia autorizza una palestra, ma non discoteca o ristorante

Non potrebbe, insomma, fare discoteca né ristorante. La Scia, infatti, autorizzerebbe soltanto ad "attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa esclusivamente ad attività di palestra o come centro sportivo e non per l'intrattenimento musicale" puntualizzano i vigili. Ma non solo: il titolo lo avrebbe per una capienza di 15 persone simultaneamente, a fronte dei 125 frequentatori trovati all'interno del locale al momento del controllo.

Nella terrazza di fronte al mare, inoltre, è stata misurata dai vigili con una rullina metrica la pedana in legno di circa 137 metri quadrati attrezzata con tavoli, sedie, divanetti, banco bar e impianto elettroacustico di amplificazione professionale. Una violazione "a fronte dei 48 metri quadrati indicati nel certificato idoneità sismica" precisano ancora dal comando. Tra le contestazioni anche "gravi carenze igienico sanitarie e mancata esposizione della certificazione del ghiaccio alimentare".

Violazione del regolamento movida, il dj sfugge ai controlli

All'ingresso sono stati identificati due buttafuori, mentre all'interno del locale sono stati trovati due frequentatori non iscritti come soci. Quando i vigili sono entrati al Camarao, tra le altre cose, il dj si sarebbe dato alla fuga "dileguandosi tra la folla dei frequentatori e sottraendosi al controllo di polizia". Sequestrato così anche l'impianto elettroacustico di amplificazione professionale al quale era collegata la consolle, dopo i rilievi fonometrici effettuati nell'abitazione più vicina che hanno accertato la violazione del regolamento movida. Elevate sanzioni per oltre 10 mila euro.

La replica del Camarao: "Presenteremo i documenti, nulla di abusivo"

La proprietà del Camarao, contattata da PalermoToday, ha replicato che "non c'è nulla di abusivo e che presenteremo tutti i documenti necessari. Siamo molto amareggiati e nel più breve tempo possibile risolveremo la situazione, che è di natura prettamente amministrativa. L'agibilità dei locali è stata prorogata e possiamo dimostrarlo. Più che altro adesso resta il dispiacere, perché sembra che qualcuno non voglia che esista la movida a Palermo. Ma i ragazzi vogliono andare a ballare e divertirsi e a noi imprenditori tocca poi vedere feste abusive in locali non in regola, soprattutto nel centro storico".