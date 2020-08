"E' totalmente abusivo": sequestrato autolavaggio "fantasma" alla Bandita

Al termine di un controllo è risultato essere "totalmente abusivo". Per questo motivo i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo hanno sequestrato un autolavaggio in via Bandita. E' successo nell’ambito di quello che tecnicamente le fiamme gialle chiamano "controllo economico del territorio".

"L'attività - fanno sapere dalla Finanza - è risultata priva di titoli autorizzativi rilasciati dallo Sportello unico attività produttive nonché priva di partita Iva e pertanto completamente sconosciuta al fisco (evasore totale) e di qualsiasi autorizzazione amministrativa. Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno permesso di appurare, oltre a queste violazioni, la mancanza di specifica documentazione prevista dal Testo unico ambiente per la particolare tipologia di attività (autorizzazione unica ambientale, denuncia annuale delle acque reflue industriali, relazione tecnica dell’impianto di depurazione e autorizzazione allo scarico in fognatura)".

Per questo motivo i finanzieri hanno proceduto al sequestro penale del locale e delle attrezzature trovate al suo interno e a denunciare il titolare dell’autolavaggio - un cinquantunenne palermitano (G.A. le sue iniziali) - alla Procura della Repubblica per "omessa domanda dì autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Inoltre - concludono dalla guardia di finanza - nei prossimi giorni verrà svolto un controllo più approfondito della documentazione extra-contabile acquisita per contestare le irregolarità di natura fiscale. L’operazione rientra tra i compiti istituzionali propri della Finanza costantemente impegnata alla repressione delle attività commerciali abusive".