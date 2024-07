Blitz al mercato degli animali di Ballarò, sequestrate 4 rare tartarughe: venditori denunciati

Quattro rare tartarughe sono state sequestrate ieri mattina a Ballarò dai carabinieri forestali. A darne notizia è il Gruppo Adorno, associazione che combatte il bracconaggio. Gli animali erano esposti, come ogni domenica mattina, nel mercato in cui vengono venduti illegalmente numerosi animali appartenenti a specie protette. Il nome scientifico delle testuggini sequestrate è Emys trinacris, si tratta infatti di una specie endemica che vive in torrenti e laghi siciliani. "Un animale - spiega il Gruppo Adorno - che, ormai, è un ricordo della passata e ricca presenza di aree umide della Sicilia, oggi rarissime a causa degli interventi dell’uomo e dell’opprimente siccità che sta vivendo tutta la regione".

Secondo quanto hanno potuto riscontrare i volontari che monitorano il mercato, i carabinieri forestali del Nucleo Cites del Centro anticrimine natura di Palermo, hanno sequestrato, oltre alle quattro tartarughe, numerose gabbie piene di cardellini, altro animale particolarmente protetto dalla legge. Denunciati alcuni venditori, a quanto sembra già noti per specifici reati.

Si tratta del terzo intervento effettuato a Ballarò, dai carabinieri forestali, dal mese di novembre 2023. "Il mercato illegale di fauna selvatica di Ballarò, ridimensionato grazie agli interventi dell’Arma - aggiungono dal Gruppo Adorno - presenta un evidente alto grado di recidività nonostante i riscontri giudiziari che hanno portato, oltre alla contestazione delle sanzioni penali, anche al ritiro del reddito di cittadinanza del quale alcuni bracconieri beneficiavano. Tale mercato rappresenta un unicum a livello europeo, sostanzialmente ignorato anche dalle grandi campagne protezionistiche nonostante il grave danno che arreca alla fauna selvatica. Tutto viene venduto alla luce del sole: oltre alle tartarughe e agli uccelli, anche la vietatissima neonata di pesce, il tonno a pochi euro al chilo, come altro pesce privo di qualsiasi forma di tracciabilità, fino al pesce spada palesemente sotto misura ('spadino'). Scenari tipici dei mercati orientali dell’illegalità, tra cui quello molto famoso della fauna selvatica di Bangkok, con cui evidentemente Palermo condivide alcuni indesiderati aspetti".

Il Gruppo Adorno ringrazia i carabinieri forestali per i costanti interventi e annuncia che "i volontari continueranno a monitorare il mercato nella speranza che questa sacca di illegalità, nel tempo comunque ridimensionata, possa sparire del tutto".