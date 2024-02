Oltre 500 bombole di gas ammassate in un parcheggio, denunciati il titolare di un'impresa e una donna

Avevano trasformato un parcheggio privato in un punto di stoccaggio non autorizzato, tra viale Regione e via Leonardo da Vinci, per centinaia di bombole di gas. La guardia di finanza ha denunciato un uomo di 35 anni e una donna di quasi 80, rispettivamente il titolare di un'impresa operante nel settore e la proprietaria dell'area, per detenzione di materiale esplodente senza la licenza dell'autorità e per la in violazione delle cautele previste per maneggiare materiale altamente pericoloso.

La scoperta è stata fatta dai militari del secondo Nucleo operativo metropolitano. Nel corso di alcuni controlli le fiamme gialle hanno individuato le oltre 500 bombole contenenti complessivamente 1.865 chili di gas propano liquido nell'area che si trova alle spalle del McDonald's e di un distributore di carburante, che risultano entrambi estranei ai fatti. "I contenitori erano ammassati - si legge in una nota - su alcuni mezzi riconducibili a un'impresa operante nel settore che avrebbe utilizzato il parcheggio come magazzino di stoccaggio".

Alla luce di quanto emerso, data anche la vicinanza tra il deposito e alcuni edifici di civile abitazione, la guardia di finanza ha proceduto al sequestro delle centinaia di bombole e denunciato in Procura sia il 35enne che l’anziana donna. "L’attività rientra tra i compiti istituzionali della guardia di finanza quale polizia economico-finanziaria costantemente impegnata alla repressione di ogni forma di illecito che possa minare la tutela dell’incolumità pubblica", conclude la nota.