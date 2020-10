Blitz della Finanza: sequestrata villa da 500 mila euro a pluripregiudicato per spaccio

Sequestrata una villa a Ciaculli - dal valore di 500 mila euro - a un uomo di 52 anni, Antonino Picciurro, pluripregiudicato per spaccio di droga. Le operazioni sono state eseguite dai finanzieri del comando provinciale dopo il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo (Sezione Misure di Prevenzione) su richiesta della locale Procura della Repubblica.

"Picciurro - spiegano dalla guardia di finanza - a partire dal 2003 è stato dedito al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, riportando diverse condanne, alla luce delle quali il Tribunale di Palermo ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione diretta nei suoi confronti di una misura di prevenzione patrimoniale. Proprio in una sentenza di condanna, per fatti commessi nel 2007, è emerso un particolare che suggeriva come l'uomo, per un lungo periodo, abbia vissuto abitualmente con proventi di attività illecite: durante una perquisizione da parte della polizia giudiziaria, nella sua abitazione furono rinvenuti 44 mila euro, nascosti in un sottofondo ricavato nello stipite della cucina".

La Procura della Repubblica di Palermo, tenuto conto di queste condotte, ha quindi disposto accertamenti economico-patrimoniali agli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, "che hanno evidenziato una significativa sproporzione, pari ad oltre 240 mila euro, tra i redditi dichiarati e gli investimenti fatti nel tempo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stato quindi disposto il sequestro di una villa in zona Ciaculli, per un valore stimato di circa 500 mila euro. "Il Tribunale - hanno concluso dalla Finanza - ha infatti ritenuto che questo immobile di pregio, intestato e nella disponibilità di Picciurro, edificato in assenza di fonti di reddito giustificate, rappresenti il frutto delle attività illecite esercitate dall'uomo o il reimpiego dei relativi proventi. Continuano così le operazioni della guardia di finanza a contrasto dei patrimoni di origine illecita con la duplice finalità di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali mediante l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate e di liberare l’economia legale da indebite infiltrazioni della criminalità consentendo agli imprenditori onesti di operare in regime di leale concorrenza".

Gallery