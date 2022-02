Blitz dei vigili, sequestrata autorimessa in via Maggiore Toselli

Operazione dei vigili che nel corso delle operazioni di controllo del territorio hanno posto sotto sequestro un'autorimessa in via Maggiore Toselli. "Gli agenti - si legge in una nota del Comando - con l'obiettivo di accertare eventuali irregolarità hanno controllato l'autorimessa a ore che si trova in un sotterraneo di un edificio abitato".

Dagli uffici della polizia municipale spiegano: "Dall'esame degli atti, gli agenti hanno constatato che l'attività era priva della prescritta autorizzazione, oltre che del certificato prevenzione incendi e del nullaosta per i locali chiusi sotterranei destinati al pubblico dall'Asp Palermo. Al parcheggio, inoltre, mancavano i requisiti minimi strutturali prescritti poiché privo di un secondo ingresso per l'uscita dei veicoli e, infine, lo stesso ingresso non consentiva l'accesso a eventuali mezzi di soccorso". L'immobile è stato posto sotto sequestro giudiziario e il proprietario denunciato.