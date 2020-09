Autorizzazioni scadute, sequestrata area giochi per bambini a Porticello

Sequestrato un parco giochi per bambini a Porticello. La guardia costiera è intervenuta sabato nell’ambito dei controlli di polizia marittima sul lungomare. A finire sotto sequestro è stata un’area demaniale marittima di circa 400 metri quadrati "occupata abusivamente da parte di un uomo che là aveva adibito una struttura adibita a giostra per bambini".

"A seguito di attenta attività di indagine effettuata dai militari, infatti, è emerso - dicono dalla guardia costiera - come il titolare della struttura, già precedentemente in possesso di un’autorizzazione temporanea rilasciata dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, per un periodo antecedente, non l’avesse più rinnovata risultando, di fatto, privo di alcun titolo valido per l’occupazione dell’area stessa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questa ragione l'uomo è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati relativi agli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione e 633 e 639 del Codice Penale "e l’area sottoposta a sequestro penale in attesa che il procedimento si definisca", concludono dalla guardia costiera.