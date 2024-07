Un senzatetto è stato trovato morto dentro un'ex falegnameria che di tanto in tanto utilizzava come rifugio per la notte a Terrasini. L'uomo di 54 anni, di nazionalità ungherese, è stato trovato senza vita sabato pomeriggio all'interno di un bene confiscato che si trova in via Nazionale, quasi all'altezza di via Pirandello, nella zona della Statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto un varco per accedere all'immobile, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza e dunque, secondo il medico legale, la morte sarebbe legata a cause naturali.

L'uomo, che si aggirava per il paese in compagnia dei suoi due cani, non aveva familiari o amici in Sicilia. I residenti, con i quali il rapporto non è stato sempre fra i migliori, si erano in qualche modo affezionati a lui e c'era anche chi ogni tanto gli portava da bere e da mangiare. Dopo la notizia della sua morte l'amministrazione comunale si è attivata per garantire al 54enne ungherese un loculo, in maniera tale da seppellire la salma che attualmente si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Civico.