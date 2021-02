Tamponi rapidi, il Tar dà ragione ai laboratori d'analisi: "No al prezzo imposto dalla Regione"

L'assessorato alla Salute, attraverso una direttiva, aveva quantificato in 15 euro i test utili a rilevare un'eventuale positività al Covid. Secondo i giudici amministrativi, la determinazione della tariffa non è stata preceduta "da un'indagine di mercato sui prezzi dei produttori"

No al prezzo di 15 euro imposto dalla Regione Siciliana ai laboratori d'analisi privati per l'esecuzione dei tamponi rapidi. Lo ha stabilito la Prima sezione del Tar, presieduta da Calogero Ferlisi, con due sentenze che hanno accolto il ricorso presentato da numerosi laboratori di analisi contro l'assessorato regionale alla Salute che attraverso una direttiva aveva fissato un prezzo di 15 euro per i test utili a rilevare un'eventuale positività al Covid.

I laboratori hanno lamentato la "diseconomicita'" del prezzo imposto. In uno dei due pronunciamenti il Tar ritiene "illegittima" la previsione di una "tariffa regionale imposta nella misura in cui è stata attuata attraverso una 'direttiva' o circolare, contenente 'indicazioni operative', diramata alle aziende e gli enti del servizio sanitario regionale dal dirigente del dipartimento Asoe".

I giudici amministrativi, inoltre, evidenziano come la determinazione della tariffa regionale non sia stata preceduta "da un'apposita indagine di mercato volta ad individuare i prezzi applicati dalle ditte produttrici ai laboratori privati", né da "una reale valutazione dei costi relativi ai dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione in sicurezza dei test rapidi".

Fonte: Dire