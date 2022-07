"Non serve il permesso di costruire", sulle cabine il Tar dà ragione a "La Torre": condannato il Comune

Le cabine montate dagli stabilimenti balneari durante la stagione estiva rientrano "nell'ambito dell?edilizia libera" e pertanto non necessitano del permesso di costruire.

Lo ha stabilito con una sentenza in forma semplificata la terza sezione del Tar - Guglielmo Passarelli Di Napoli (presidente), Aurora Lento (consigliere estensore) e Bartolo Salone (referendario) - che ha accolto il ricorso della Costa degli Ulivi, società che gestisce il lido "La Torre" di Mondello (assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi) a ridosso di Capo Gallo, nella causa contro il Comune che aveva negato il rinnovo all'autorizzazione per l'installazione delle cosiddette capanne.

Il contenzioso è iniziato nel 2014, quando il Suap - che fino a quel momento aveva rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione annuale per lo stabilimento balneare - ha preteso la concessione edilizia. Costa degli Ulivi ha così impugnato davanti al Tar i provvedimenti che il Comune ha reiterato ogni anno fino al 2022.

Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici amministrativi si sono definitivamente pronunciati stabilendo che "le 'capanne' montate dalla ricorrente per i tre mesi della stagione balneare (dal 15 giugno al 15 settembre) e smontate alla scadenza, sono classificabili come 'opere stagionali', cosicché non sussistono i presupposti per chiedere il permesso di costruire", come tra l'altro sancito dal decreto legge 76 del 2020 e dalla legge regionale 23 del 2021. Motivo per cui è stato accoto il ricorso ed è stato annullato il provvedimento del Suap. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.500 euro.

Per gli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, "sebbene il giudizio sia stato proposto soltanto dalla Costa degli Ulivi, la sentenza esprime un principio applicabile a tutti gli stabilimenti balneari siciliani".