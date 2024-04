Multato al parcheggio dell'aeroporto con il pass disabili fotocopiato: fa ricorso e vince

Multato per aver lasciato la sua auto con la fotocopia del proprio pass disabili sul cruscotto e aver portato con sé l'originale durante un viaggio a Milano. E' la disavventura di un palermitano che, per la contravvenzione presa all'interno del parcheggio dell'aeroporto di Palermo, dove aveva posteggiato nello stallo riservato agli invalidi, si è rivolto al giudice di pace vincendo la causa contro il Comune di Cinisi, che si era costituito in giudizio. La sentenza, infatti, dà ragione all'uomo disabile: "I contrassegni sono legati alla persona e non alla vettura".

Il protagonista della vicenda, difeso dall'avvocato Pietro Luigi Maniscalco Basile, in partenza per ragioni di lavoro, ha raggiunto il Falcone-Borsellino con la sua macchina. A Milano, meta del suo viaggio, avrebbe dovuto noleggiare un'auto per i suoi spostamenti e utilizzare il pass - regolarmente rilasciato dal Comune di Palermo per la sua invalidità e a lui intestato - per potere accedere alle zone a traffico limitato. Così ha ritenuto di poter lasciare al parcheggio dell'aeroporto il suo veicolo, esponendo semplicemente una copia del contrassegno. "In caso di controllo - spiega a PalermoToday - sarebbe stato facile rilevare che tanto il pass che l'autovettura parcheggiata erano intestati alla stessa persona".

Il Comune di Cinisi si è difeso ritenendo corretta la multa. Secondo l'amministrazione soltanto l'esposizione del pass in originale legittimerebbe la sosta negli stalli riservati alle persone disabili. L'uomo ha però presentato in giudizio non solo il pass in corso di validità, ma anche il titolo di viaggio che confermava la partenza per l'aeroporto di Milano. La corte Cassazione, in una precedente sentenza, ha affermato che "esporre il contrassegno invalidi in fotocopia non è un reato di falso se il permesso esiste e il soggetto ne è effettivamente titolare".

Il giudice di pace Giacoma Valenti ha così ritenuto che l'uomo avesse tutto il diritto di esporre una fotocopia del pass. Nonostante un'ordinanza Enac stabilisca che gli utenti con ridotta capacità motoria debbano esporre il contrassegno in originale, per il giudice "è altrettanto vero che non è disciplinata la diversa ipotesi in cui il titolare del pass debba parcheggiare la vettura in aeroporto perché in partenza e contestualmente necessiti di utilizzare il titolo in un'altra città". Come ad esempio a Linate, dove il disabile può utilizzare il parcheggio dedicato recandosi all'help desk munito di contrassegno, documento e biglietto di viaggio e ricevendo in cambio un tagliando che, oltre a consentirgli la sosta gratuita nell'aeroporto di partenza, gli dà la possibilità di portare con sé in viaggio il pass.