Automobilista positivo all'alcol test denunciato per guida in stato d'ebbrezza: assolto perché diabetico

Assolto dal giudice nonostante fosse stato trovato positivo all'alcol test durante un controllo a un posto di blocco in via dell'Arsenale e dunque alla guida della propria auto, secondo i carabinieri che hanno redatto il verbale, in stato di ebbrezza. Ma l'automobilista denunciato, un 55enne palermitano diabetico e insulino-dipendente, è riuscito a dimostrare che l'esame a cui è stato sottoposto ha sovrastimato la concentrazione di alcol che aveva in quel momento in corpo per via della patologia di cui soffre.

Questa è la conclusione a cui è giunta la quinta sezione penale del tribunale di Palermo, dopo la relazione della consulenza tecnica firmata dal dottore Manfredi Rubino, perito di parte della difesa rappresentata dall'avvocato Claudia Gasperi, che ha assistito l'automobilista. L'etilometro avrebbe infatti falsato il risultato del test: i diabetici vanno incontro a un processo che si chiama "chetoacidosi diabetica", conseguenza della mancanza totale di insulina nell'organismo. Il loro metabolismo, in altre parole, li può portare al rilascio di acetone attraverso il respiro. E l'uomo, affetto da questa patologia, aveva addirittura installato un microinfusore per il rilascio dell'insulina.

I fatti risalgono al 2019. All'automobilista era stata ritirata la patente e inflitta una condanna. Ora la sentenza, che rigetta le tesi dell'accusa, conferma che "il diabete può alterare l'esito dell'alcol test, in quanto tale patologia porta alla produzione di 'corpi chetonici', i quali metabolizzati a livello epatico vengono convertiti in 'isopropanolo' che, essendo alcol, viene rivelato dall'etilometro determinando un falso positivo". Ovvero lo zucchero prodotto dall'alcol viene convertito in alcol stesso.

L'uomo aveva trascorso la serata in compagnia della sua famiglia al compleanno di un'amica a 200 metri da casa. Quando i militari lo hanno sottoposto all'alcol test hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,89 alle 2.50 di notte e a 0,82 mezz'ora dopo, alle 3.15. Nonostante i due respiri all'interno dell'apparecchio confermassero lo stato di ebbrezza (con l'aggravante di aver commesso il fatto nelle ore notturne), l'esame sarebbe stato inattendibile. E la colpa sarebbe stata solo indirettamente del calice di spumante bevuto alla festa. Perché per distinguere la percentuale di etanolo (e dunque di alcol) dai chetoni, sarebbe stato necessario fare le analisi del sangue, che non sono state invece fatte.

La difesa ha infine dimostrato che i numeri progressivi relativi agli scontrini rilasciati dall'etilometro non erano coincidenti rispetto alle certificazioni esaminate (passando dal numero 484 al 490), circostanza che avrebbe reso impossibile l'attribuzione certa dei valori alcolemici. Nel verbale di contestazione, inoltre, si faceva riferimento a un "alito fortemente vinoso" e alla presenza di "occhi lucidi". Anche stavolta, secondo i giudici, in quello stato di alterazione psicofisica l'automobilista non avrebbe di certo avuto quei sintomi, perché aspecifichi. Potevano insomma dipendere da diversi fattori e non necessariamente alla presunta ubriacatura rimediata con un bicchierino di troppo bevuto alla festa.