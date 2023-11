"Spaccaossa", la Cassazione boccia i ricorsi: diventano definitive 8 condanne su 9

La Cassazione ha dichiarato inammissibili o respinto i ricorsi per quasi tutti gli imputati in uno dei vari filoni dei processi nati per la storia degli "spaccaossa". Al termine dell’udienza di ieri i giudici hanno accolto solamente il ricorso di Patrizia Alaimo, difesa dall’avvocato Franca Gennuso (in basso), che era stata condannata in secondo grado a 4 anni e 4 mesi. La sentenza è stata annullata con rinvio e dunque, nel suo caso, bisognerà tornare davanti alla Corte d’Appello. Era imputata per i reati di associazione a delinquere, lesioni e frode assicurativa. Diventano quindi definitive 8 condanne su 9.

Il processo nasce dopo il blitz della guardia di finanza messo a segno il 15 aprile 2019 con l’operazione Contra Fides. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto Sergio Demontis e i sostituti Francesca Mazzocco e Andrea Zoppi. Come emerso nel corso dell’attività investigativa, le vittime consenzienti avrebbero percepito somme esigue - al massimo poche centinaia di euro - per farsi fratturare gambe o braccia, a volte riportando anche danni permanenti, per intascare i premi dalle compagnie che, in massima parte, finivano nelle tasche chi avrebbe architettato la truffa.

Per procurare le lesioni alle vittime sarebbero stati utilizzati pesi da palestra o mattoni di tufo che servivano a simulare delle ferite compatibili con incidenti di fatto mai avvenuti così da truffare le assicurazioni. I giudici della Cassazione, respingendo i vari ricorsi, hanno confermato le condanne nei confronti di Ermanno Campisi (3 anni e 4 mesi), Emanuela Gallano (3 anni e 8 mesi), Gesuè Giglio (3 anni e 10 mesi), Antonino Di Gregorio (9 anni e 8 mesi), Rita Mazzanares (3 anni e 2 mesi), Giovanni Moncada (un anno e un mese), Fabio Riggio (4 anni e mezzo), Francesco Paolo Sanz (5 mesi e 10).

Gli imputati Sanzo, Riggio, Mazzanares, Gallano e Giglio non erano accusati di associazione a delinquere ma di lesioni e frode assicurativa. Questo però è solo uno dei numerosi processi instaurati all'indomani delle varie operazioni contro gli "spaccaossa", alcuni dei quali in parte già conclusi.