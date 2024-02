I razzi accesi e l'incendio su Monte Pellegrino: condannato solo uno dei 13 ultras imputati

Uno di loro ha ammesso le proprie responsabilità, scagionando di fatto gli altri imputati per l’incendio a Monte Pellegrino innescato con fumogeni e razzi accesi da un gruppo di ultras. Il giudice Andrea Innocenti ha condannato a un anno e quattro mesi un tifoso trentatreenne, V. C. le iniziali, finito sotto accusa per "incendio boschivo colposo" dopo quanto successo a maggio 2021, durante la partita di calcio Palermo-Avellino, vicino alle antenne radio-televisive installate sulla montagna. Assolti gli altri 12 imputati difesi dagli avvocati Giuseppe Caltanissetta, Walter Cutrono, Vincenzo Danilo, Salvatore Giordano, Vincenzo Parrino, Giovanni Pecorella e Fabio Punzi.

I fatti risalgono al 23 maggio del 2021, quando il gruppo di tifosi - tutti già destinatari di Daspo per altri fatti e quindi non "graditi" al Renzo Barbera - decise di salire sul promontorio per sostenere la squadra rosanero da quell'altitudine. Dopo aver acceso una serie di fiaccole e bengala, però, la situazione è sfuggita loro di mano e in pochi minuti si è scatenato un incendio che i tifosi, per evitare il peggio, avrebbero provato a spegnere salvo poi arrendersi e allontanarsi rapidamente da Monte Pellegrino.

Per domare quell'incendio, che ha lambito alcune abitazioni private e messo a repentaglio anche i ripetitori, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Forestale che ha utilizzato anche un canadair. Nei giorni successivi all’accaduto e dopo le prime indagini, sono state anche effettuate alcune perquisizione nelle abitazioni degli indagati, riconducibili al gruppo Ultras Curva Sud, che hanno portato al sequestro dei loro e cellulari e di altro materiale pirico. Per i recidivi era stato inoltre disposto l'obbligo di firma durante gli incontri sportivi Palermo.

Dopo circa due anni quindi dodici dei tredici imputati sono stati assolti. A pagare per quanto accaduto, almeno per il momento, sarà il trentatreenne V. C. - che ha detto di essersi distratto - anche se la sua difesa valuterà la possibilità di ricorrere in appello non appena saranno disponibili le motivazioni della sentenza.