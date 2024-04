"Somme illegittimamente vincolate", Poste Italiane condannata a restituire al Comune 2,2 milioni

La quinta sezione civile del tribunale ha condannato Poste Italiane a restituire al Comune oltre 2,2 milioni di euro che erano stati "congelati" nell'ambito di diverse procedure esecutive intraprese dai creditori dell'ente. Per il giudice Emanuela Piazza, Poste Italiane avrebbe "illegittimamente vincolato" le somme depositate sui conti correnti di Palazzo delle Aquile "a favore di terzi creditori pignoranti".

Così si legge nella sentenza di primo grado - emessa pochi giorni fa - che ha dato ragione al Comune, difeso dagli avvocati Vincenzo Criscuoli ed Ezio Tomasello (oggi in pensione), pur non riconoscendo il risarcimento del danno. Oltre alla restituzione delle somme, Poste Italiane è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 25.713 euro.

L'avvocatura aveva fatto causa nel 2019, contestando il comportamento di Poste Italiane, che "avrebbe dovuto evidenziare di non rivestire la qualifica di tesoriere del Comune". La controparte ha invece eccepito che - di fronte alle azioni dei creditori - non avrebbe potuto opporsi "né tanto meno disporre lo svincolo delle somme, come preteso dal Comune, che avrebbe dovuto far valere le sue ragioni opponendosi all'esecuzione" davanti ai giudici competenti.

Il giudice, con il provvedimento emesso in questi giorni, ha però confermato la sentenza non definitiva del luglio 2022, che aveva già accertato la responsabilità di Poste Italiane, e adesso si è pronunciato per stabilire l'esatto ammontare delle "somme illegittimamente vincolate al 28 febbraio 2023", ovvero alla data della perizia effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, dalla quale "è emerso che l'ammontare delle somme giacenti sui conti correnti postali accesi dal Comune è pari a 2,2 milioni di euro". Soldi che dovranno essere restiuiti al municipio. Il giudice ha invece rigettato la domanda di risarcimento del Comune, perché "non ha dedotto né dimostrato il pregiudizio economico che avrebbe subito".