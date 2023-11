Uccise l'ex moglie nel negozio in cui lavorava davanti al figlio, la Cassazione conferma l'ergastolo

Condannato all'ergastolo per aver ucciso l'ex moglie davanti al loro figlio. Così ha deciso la Cassazione per Marco Ricci, 44 anni, che tre anni fa entrò nel negozio di scarpe in corso Italia, a Carini, dove lavorava Anna Scavo, 37 anni, e la ferì mortalmente. I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione mentre è caduta quella relativa ai maltrattamenti in famiglia. Il delitto scosse particolarmente la comunità carinese.

I fatti risalgono a giugno 2019. Secondo quanto ricostruito quel giorno Ricci andò insieme al figlio, all'epoca quattordicenne, a trovare l'ex moglie nel negozio di calzature in cui Scavo faceva la commessa. Dopo una discussione, che in pochi istanti si trasformò in un'accesa lite, l'uomo avrebbe utilizzato un taglierino per colpire alla giugulare la donna. Fu lo stesso Ricci a chiamare i carabinieri che, durante i rilievi, sequestrarono anche una siringa contenente dell'acido di cui sono state trovate tracce sul volto della vittima.

Dopo l'omicidio l'uomo si barricò all'interno dell'attività commerciale aspettando l'arrivo dei militari dell'Arma e l'arresto. Le indagini proseguirono per ricostruire esattamente cosa fosse accaduto quel giorno, visto che Ricci in un primo momento parlò di un tragico incidente e di un tentativo di difesa dalla donna che avrebbe cercato di aggredire lui che, strappandole il taglierino dalle mani, l'avrebbe ferita accidentalmente. Ricostruzione che però non ha retto durante i tre gradi di giudizio.

Come successivamente accertato il delitto sarebbe maturato al culmine di una serie di liti tra l'imputato e la ex, che dopo la separazione si erano denunciati a vicenda: lei lo aveva accusato di lesioni e lui di violazione degli obblighi di assistenza famigliare. Secondo quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte, che non hanno accolto la richiesta di consulenza psichiatrica invocata dalla difesa (rappresentata dagli avvocati Claudio Neri, Giuseppe Siino ed Elisa Saladino), Ricci dovrà risarcire i genitori e il fratello della vittima che si sono costituiti parte civile.