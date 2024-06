La frana nella cava di Marineo, in appello pene ridotte e beni dissequestrati alla società

Non avrebbero violato i limiti previsti dalle autorizzazioni per estrarre dalla cava che si trova tra Misilmeri e Marineo e dunque non avrebbero provocato loro la frana che, nel 2016, costrinse residenti e commercianti a evacuare la zona. La quarta sezione della Corte d’Appello ha ridotto le pene inflitte dal gup di Termini Imerese nel 2020 nei confronti di Salvatore e Giovanni Perrone, rispettivamente amministratore e socio della Rical srl, e di Carmelo Macaluso, direttore dei lavori. La società del gruppo Perrone, dopo il dissequestro disposto dalla corte presieduta dal giudice Vittorio Anania, torna nella disponibilità di immobili, mezzi industriali, polizze e conti bancari per un valore complessivo di 3 milioni di euro.

In primo grado Salvatore Perrone e Giovanni Perrone erano stati condannati rispettivamente a 4 anni 9 mesi e 10 giorni e a 4 anni e 8 mesi. Dopo l'esclusione del dolo e la riqualificazione del reato, la pena è stata per entrambi ridotta a 2 anni e sei mesi. Quattro anni e 8 mesi erano stati inflitti a Carmelo Macaluso, che dopo l’appello è stato invece condannato a due anni con pena sospesa. Per i tre imputati difesi dallo studio legale Biondo, assolti dall'accusa di inquinamento ambientale perché il fatto non sussiste, è stata inoltre revocata la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell'incapacità temporanea di contrarre con la pubblica amministrazione. Prescritti invece gli altri capi d’imputazione.

Nel procedimento erano stati coinvolti anche i tecnici del Distretto minerario di Palermo, indagati per abuso d’ufficio, falsità ideologica e omessa denuncia di reato perché, secondo l'accusa, non avrebbero vigilato e relazionato correttamente su ciò che accadeva all'interno della cava. Uno di loro, Salvatore Renda, aveva optato per il rito ordinario mentre gli altri tre - Giuseppe Marino, Angelo Miano e Giovanni Bafumo - avevano invece preferito patteggiare. Nella sentenza emessa poche settimane fa dalla Corte d’Appello sono stati revocati i risarcimenti mentre restano le provvisionali, da 8 mila euro ciascuna, per i Comuni di Misilmeri e Marineo e il pagamento delle spese legali alle parti civili. Per conoscere le motivazioni della sentenza bisognerà attendere 90 giorni.

Quel 10 dicembre 2016 gli abitanti di Marineo e Misilmeri videro il costone sgretolarsi e finire in strada. Un disastro che per puro caso non si trasformò in tragedia ma che costrinse cittadini e amministratori locali a fare i "salti mortali", tra l'evacuazione di alcuni immobili e l'ipotesi di chiusura della statale 118. Quella stessa notte la Procura effettuò un sopralluogo per constatare l’entità del danno e i conseguenti rischi, ipotizzando al termine degli accertamenti che il gruppo Perrone avesse esteso "indiscriminatamente l'attività estrattiva a intere parti di territorio del versante settentrionale del rilievo montuoso denominato La Serra non ricompreso tra quelle oggetto dei provvedimenti autorizzativi".