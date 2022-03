Arpa Sicilia, sentenza ribaltata in appello: la nomina di Vazzana non era illegittima

Quella nomina era da considerarsi legittima e dunque l’ormai ex direttore generale dell’Arpa poteva restare al suo posto. Così hanno deciso i giudici della sezione lavoro della corte d’Appello sul ricorso presentato da Francesco Carmelo Vazzana contro la sentenza di primo grado del 10 febbraio 2020. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere almeno tre giorni ma la difesa del chimico calabrese, difeso dagli avvocati Massimiliano Marinelli e Giuseppe Minio, ha puntato sul fatto che non si trattasse di un vero e proprio concorso pubblico bensì di una selezione comparativa al termine della quale l’assessorato al Territorio e all’Ambiente, allora guidato da Maurizio Croce, avrebbe dovuto solo motivare la scelta.

La vicenda ha inizio dopo il ricorso presentato da un altro candidato, l’ingegnere messinese Antonino Isgrò, che contestava l’esito della procedura per una serie di questioni tecniche e tanto altro. Il giudice del lavoro Matilde Campo gli aveva condiviso questa posizione, stabilendo che la nomina era illegittima. A maggio di quello stesso anno l’assessorato ormai guidato da Totò Cordaro, mentre l’Italia veniva travolta dal Covid, aveva chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza per non pregiudicare i lavori dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Richiesta accolta dai giudici che, nell’ordinanza, hanno invitato l’assessorato a ripetere la procedura selettiva in tempi brevi.

Nei mesi successivi Vazzana ha lasciato la poltrona di direttore generale e al suo posto, da marzo 2021, è subentrato Vincenzo Infantino, che tuttora guida l’Arpa. Sulla scorta della sentenza di primo grado, inoltro era stato ipotizzato dalla Corte dei conti un danno erariale di 462.175 euro "pari al trattamento economico lordo complessivo corrisposto, contestato all’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente per la nomina a direttore generale Arpa, di un soggetto privo dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, annullata successivamente dal Tribunale di Palermo". Ipotesi di danno erariale che "cadrà" automaticamente nel caso in cui la sentenza d’appello dovesse passare in giudicato.

Sull’altro nodo da sciogliere la difesa di Vazzana non si espressa e non lo farà quantomeno fino al deposito delle motivazioni. Se la nomina del chimico calabrese non era illegittima, l’assessorato regionale potrebbe trovarsi nella condizione di dover risarcire l’ex direttore generale per i compensi che avrebbe dovuto percepire ma che invece non sarebbero mai stati trasferiti sul suo conto corrente.

Il 2020 per il chimico Vazzana era stato segnato da un'altra grana, quella del sequestro da 3 milioni di euro disposto dalla Corte dei conti per la Calabria. Secondo l’accusa tra il 2011 e il 2015 lui - quale responsabile del gruppo di lavoro per il soggetto attuatore ex articolo 3 della Convenzione, cioè la società controllata da Invitalia - e il Commissario per mitigazione dei rischi Calabria, Domenico Percolla, avrebbero indebitamente utilizzato fondi pubblici destinandoli irregolarmente alla realizzazione di rilievi cartografici e satellitari per lo studio della pericolosità idrogeologica del territorio calabrese. Stando a quanto emerso dalle indagini il servizio sarebbe stato commissionato senza alcuna procedura di evidenza pubblica, a prezzi superiori a quelli di mercato, ad un ente che non aveva i requisiti per essere considerato di diritto pubblico.