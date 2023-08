Lavori per l'illuminazione, sensi unici nella zona tra via Ugo La Malfa e viale Francia

Partiranno entro la fine di questa settimana i lavori per rendere più efficiente l'impianto di illuminazione nella zona fra via Ugo La Malfa, via Pietro Nenni e viale Francia. E nella stessa area sono previste modifiche alla viabilità per consentire gli interventi agli operai della City Green Light, la società alla quale sono state affidate le opere. Le variazioni al traffico sono contenute in un'ordinanza, pubblicata lo scorso 25 agosto, dall'ufficio Mobilità sostenibile del Comune.

I sensi unici

Il provvedimento è valido per un mese dall'inizio dei cantieri e prevede:

senso unico di marcia in via Ugo La Malfa , nel tratto compreso e nella direzione tra la rotonda di via Minutilla all'altezza dello stabilimento Moka Termini e l'incrocio con via Enzo Biagi;

, nel tratto compreso e nella direzione tra la rotonda di via Minutilla all'altezza dello stabilimento Moka Termini e l'incrocio con via Enzo Biagi; senso unico di marcia in via Pietro Nenni , nel tratto compreso e nella direzione tra l'incrocio Via Enzo Biagi/Via Ugo La Malfa e l'intersezione con viale Regione Siciliana Nord Ovest;

, nel tratto compreso e nella direzione tra l'incrocio Via Enzo Biagi/Via Ugo La Malfa e l'intersezione con viale Regione Siciliana Nord Ovest; senso unico di marcia in viale Francia, nel tratto compreso e nella direzione tra via Pietro Nenni e la rotonda della stazione ferroviaria Francia.

Le altre limitazioni

Sono previste inoltre le seguenti limitazioni: chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata,

coinvolta dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta h24; divieto di transito pedonale nei marciapiedi coinvolti; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

L'ordinanza dispone che la City Green Light esegua i lavori impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo

scavo aperto, la società che si occupa degli interventi dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

Le modifiche alla linea 100 dell'Amat

I lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il disturbo alla quiete pubblica. Il provvedimento è stato notificato sia alla polizia municipale, per eventuali controlli, sia all'Amat che ha modificato il percorso della linea 100.