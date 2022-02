VIDEO | Il nuovo senso unico in via Sardegna disorienta chi sbuca da viale Regione, lo strano caso di via Monti Iblei

Cambiano i sensi di marcia in cinque vie. Il provvedimento del Comune riguarda via Marche, via Sardegna, via delle Madonie, via Monti Iblei e via Abruzzi. Via Sardegna, in particolare, diventa a senso unico. Una novità che ha colto di sorpresa molti automobilisti che, per abitudine, si immettono comunque (nonostante due cartelli indichino il divieto di accesso), costretti poi a fare retromarcia e a tornare in viale Regione Siciliana. Alcuni continuano invece il loro tunnel senza uscita, in attesa di una via di fuga.

Chi torna in circonvallazione, prova così a trovare strade alternative per tornare in via Sardegna. La prima, la più vicina, è via delle Madonie (a senso unico tra viale Regione e via Monte Iblei, tra via dei Nebrodi e via Monte Iblei e fino in via Alcide de Gasperi) in cui però uno strano cartello indica la possibilità di svoltare sia a destra che a sinistra. Girando a destra, però, scatta il paradosso: percorrendo tutta la via ci si rende conto, infatti, che la strada è senza uscita e gli automobilisti si trovano così costretti anche qui a tornare indietro, restando imbottigliati un un vicolo cieco.

Una situazione che graverebbe anche sugli esercizi commerciali della zona. "Abbiamo raccolto delle firme - dicono Patrizia Prestigiacomo e Pasquale Donia rispettivamente del bar Armonia dei Sapori e de La casa del cameriere di via Sardegna - per chiedere il doppio senso di marcia. Da quando è entrata in vigore la nuova segnaletica abbiamo avuto un drastico calo. E' drammatico, non viene più nessuno, c'è davvero un nuovo lockdown".

Nuovi sensi di marcia anche in via Marche, dove tra via Abruzzi e via delle Alpi entra in vigore il senso unico in direzione viale delle Alpi, e in via Abruzzi dove invece viene istituita un’isola di traffico a raso con la collocazione di dissuasori di sosta.