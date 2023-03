Via Belmonte Chiavelli, ordinanza sospesa: niente senso unico

Salta per il momento l'istituzione del senso unico di marcia in via Belmonte Chiavelli e in un tratto di via Santa Maria di Gesù. Il provvedimento era stato pubblicato a dicembre scorso, per consentire il transito in sicurezza della linea Amat 209, ma non era mai entrato in vigore. A inizio marzo una delegazione di commercianti e residenti aveva protestato nella sede della terza circoscrizione per chiedere la revoca dell'atto del Comune. Adesso l'ordinanza è stata sospesa.

"Ringrazio l’assessore Maurizio Carta, gli uffici del settore Mobilità e la comandante della Polizia Municipale Margherita Amato per aver sospeso l’ordinanza di viabilità in via Belmonte Chiavelli, in attesa di altre valutazioni tecniche che non creino disagi alle attività produttive e ai residenti della zona", dichiara il presidente della Sesta Commissione consiliare Ottavio Zacco.