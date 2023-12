Cambia il senso di marcia in corso Re Ruggero e il traffico va in tilt: "Così è stata peggiorata la viabilità"

Cambia il senso di marcia in corso Re Ruggero e il traffico va in tilt. La novità che ha "sconvolto" la viabilità riguarda il tratto compreso fra corso Tukory-via Basile e largo La Grutta (ex via Brasa), dove è stato istituito il senso unico.

Un provvedimento varato "per agevolare i veicoli che da corso Tukory devono raggiungere via Ernesto Basile" e allo stesso tempo per "eliminare l'incrocio coi mezzi che provengono da piazza Indipendenza", recita l'ordinanza dell'ufficio Mobilità del Comune, che però non è stata "metabolizzata" dagli automobilisti. Sia ieri che oggi, infatti, il risultato è stato un caos generale in tutta la zona fra piazza Indipendenza, corso Tukory e via Basile, dove tra l'altro c'è una strozzatura dovuta al cantiere per il completamento del collettore fognario .

"Ieri pomeriggio, giungendo in corso Re Ruggero, provenendo da piazza Indipendenza, non mi sono potuto immettere in corso Tukory perché ho ritrovato un bel divieto di accesso che mi ha costretto a risalire via Ernesto Basile sino al primo bypass per fare inversione di marcia", spiega a PalermoToday un lettore. Che aggiunge: "A peggiorare la situazione bus autorizzati e auto non autorizzate che risalivano via Basile sulla corsia riservata che andavano a creare un tappo al bypass utile al cambio direzione. L'intenzione di chi amministrare è peggiorare ancora la viabilità della città? Anziché adottare tali decisioni assurde perché la polizia municipale non viene impiegata per contrastare l'abitudine al parcheggio in doppia o tripla fila e per sanzionare gli indisciplinati?".