Aggressioni in serie e fughe dagli ospedali, il caso del trentenne che non trova posto in Psichiatria: "Reparto saturo"

Non ha un lavoro né, dopo la morte di un ingegnere che gli aveva offerto una sistemazione, una casa dove dormire. E trovare un posto letto nei reparti psichiatrici di tutta la Sicilia non è un?impresa semplice. Si pensi al Policlinico che, dopo 20 mesi, non ha ancora riattivato i suoi 12 posti letto. Il risultato? Da due mesi trascorre più tempo negli uffici di polizia o al pronto soccorso, dai quali fugge puntualmente, che altrove. L?ultima volta è stato bloccato nei giorni scorsi nella zona di Ballarò, dove è stato ammanettato in via Benfratelli a Palazzo Reale, probabilmente a seguito di un?aggressione senza gravi conseguenze a un conoscente, e portato al Policlinico.

Trascorsi tre giorni in una stanza destinata all?osservazione breve dell?ospedale universitario, il giovane - un senegalese di circa 30 anni - è riuscito a scappare. Ma sono bastate poche ore perché qualcuno chiedesse ancora una volta l'intervento al 112, seguito dall?ennesimo ricovero, questa volta all?Ingrassia dove è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Prima di scappare nuovamente, il trentenne avrebbe aggredito un infermiere e poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dalla struttura sanitaria di corso Calatafimi.

Agli inizi di giugno, a seguito dell?ennesimo episodio, il giovane è stato denunciato - fra gli altri - dai responsabili del ristorante e centro multiculturale Moltivolti che, così facendo, speravano di accendere e puntare i riflettori sulla delicata condizione di questo ragazzo arrivato circa tre anni fa in Sicilia a bordo di un barcone. La prima volta era stato ricoverato tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020 sviluppando i sintomi di una patologia schizo-affettiva. Situazione che, dopo la morte dell?ingegnere che lo aveva preso a cuore, si è aggravata quando il trentenne ha cominciato ad abusare di alcol e droghe tra i vicoli del centro storico.

"Qualche giorno fa - racconta un uomo che abita nella zona di via Roma - ha seminato il caos per strada. Per fortuna due ragazzi, forse suoi connazionali, sono riusciti a farlo calmare prima che arrivasse la polizia?. Negli ultimi due anni, complici la pandemia e i problemi legati alle componenti psicopatologiche che sarebbe capace di attivare il fenomeno migratorio, non si contano gli interventi delle forze dell?ordine e le denunce a suo carico per lesioni, resistenza, disturbo della quiete pubblica e altro ancora.

Su questa storia è intervenuto il professore Daniele La Barbera, primario del reparto di psichiatria del Policlinico: "Non posso entrare nei dettagli della vicenda ma questo - spiega a PalermoToday - è il classico caso ?psichiatrico sociale?. La sua situazione potrebbe essere trattata ?facilmente?, ma diventa invece molto complicato senza strumenti né strutture adeguate. Dopo uno degli ultimi ricoveri ci siamo trovati costretti ad appoggiarci al reparto di Neurologia, ma non essendo attrezzati per queste situazioni, il paziente è scappato appena possibile. Da un po? di tempo registro dei peggioramenti, ma non potrebbe essere diversamente visto che attualmente ci troviamo costretti a chiamare Campania, Calabria e Marche per cercare un posto, pur essendo coscienti delle implicazioni che questa decisione può avere sul paziente".