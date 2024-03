Seminario sull'educazione ambientale a Balestrate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Proseguono gli incontri con gli alunni dei plessi dell'istituto comprensivo "Rettore Filippo Evola" di Balestrate, per parlare di educazione ambientale e salute. Coinvolti i rappresentanti dell'istituto zooprofilattico di Palermo, il Rotary 2110 Distretto Sicilia - Malta che in un'azione sinergica diffondono nelle scuole siciliane le buone prassi del sistema "One Health". Lunedì 4 marzo sono stati ospitati nel plesso "Prof. Domenico Tuzzo", dal Dirigente scolastico Benedetto Lo Piccolo, all'interno di un ampio progetto che vede la diffusione del concetto di educazione ambientale per gli alunni dell'Istituto. Il progetto, coordinato dall'ins. Caterina Patti, iniziato qualche mese fa, è proseguito con il coinvolgimento delle classi quarte e quinte, che hanno assistito al seminario illustrativo e formativo sulle abitudini delle tartarughe e sul rispetto della loro salute. Il progetto stesso si concluderà in primavera.