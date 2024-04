Sicurezza e frodi alimentari, al Policlinico il seminario con i Nas per gli studenti

Sicurezza alimentare e frodi alimentari. Si è svolto oggi (17 aprile) nell'aula Ascoli del Policlinico universitario Paolo Giaccone il seminario organizzato dal Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri in collaborazione con il professore Marcello Ciaccio, preside della scuola di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo.

Obiettivo dell'incontro a cui hanno partecipato oltre 600 studenti e specializzandi, è stato quello di sensibilizzare la comunità scientifica sul tema della sicurezza alimentare e delle frodi alimentari. Tre sessioni durante le quali il tenente colonnello Roberto Valvano e il luogotenente Antonio Speranza hanno spiegato quali sono le misure da attuare per garantire la sicurezza alimentare ed evitare le frodi alimentari. Infine, sono stati forniti alcuni strumenti per riconoscere indicatori di eventuali alterazioni o frodi nei prodotti alimentari.

I significativi cambiamenti che hanno interessato il sistema alimentare in cui gioca un ruolo fondamentale la conservazione degli alimenti hanno posto nuove sfide per garantire la sicurezza alimentare, che rappresenta un presupposto fondamentale per tutelare la salute del consumatore.

La sicurezza alimentare, infatti, può essere garantita solo dall’attuazione di una serie di misure di prevenzione e di controllo dei rischi. Se tali misure sono eseguite in modo inappropriato, gli alimenti rischiano di essere contaminati da diversi agenti fisici, chimici e microbiologici che possano determinare l’insorgenza di svariate patologie. Le tossinfezioni alimentari rappresentano, infatti, un importante problema di salute pubblica.