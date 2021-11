Fondi Ue, professionisti a confronto a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ambiente, trasporti, sviluppo sostenibile. Questi gli argomenti che il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Palermo affronterà nel corso dei lavori del seminario "Fondi UE: una sfida per il Sud" che si terrà il 13 e 14 novembre, all'Hotel Federico II Central Palace in via Principe di Granatelli 60.

""Si tratta - spiega il presidente Carmelo Garofalo - di istanze focali per lo sviluppo dei territori e che rappresentano anche un'occasione di crescita per gli Enti locali. In tema di progettualità urbana e qualità della vita - aggiunge il presidente del Collegio di Palermo - abbiamo sempre sottolineato la necessità, che ribadiremo nel corso dei lavori, di adeguare le città alle esigenze dei soggetti diversamente abili, abbattendo le barriere architettoniche: per sensibilizzare la collettività abbiamo anche realizzato una campagna informativa in merito. Ringraziamo gli organizzatori del convegno - conclude - per avere invitato proprio i geometri quali esponenti del mondo delle professionalità tecniche: sarà un momento di confronto importante, anche in considerazione del complicato periodo, economico e sanitario, in atto".

In rappresentanza del Collegio, parteciperà il consigliere Pasquale Marchetta, che illustrerà il punto di vista della categoria su alcuni temi che riguardano lo sviluppo sostenibile delle città. In particolare, il contributo del Collegio verterà sul tema della mobilità urbana, tra esigenze legate alla tutela dell'ambiente e istanze economiche del territorio. In occasione del seminario, inoltre, sarà affrontato il tema della digitalizzazione in ambito burocratico, una necessità che il Collegio ha sempre sostenuto con particolare attenzione rivolta, a Palermo, al polo tecnico comunale. L'intervento del consigliere Pasquale Marchetta è il programma per sabato 13 novembre, nell'ambito del Panel 3, previsto tra le 18:00 e le 20:00.