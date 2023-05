"Daspo, limitazione alle libertà personali o una necessità per la sicurezza?": un seminario a Giurisprudenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà venerdì 5 maggio alle 10.00, presso l’Aula Circolare di Giurisprudenza in Via Maqueda 172 il Seminario di studi dal titolo: “DASPO: Limitazione alle libertà personali o una necessità per la sicurezza?”. L’incontro, organizzato dall’associazione studentesca “Foro di Giurisprudenza”, verterà sulla misura del DASPO che si configura per contrastare la violenza durante le manifestazioni sportive. A distanza di anni, continuano a essere emessi frequentemente provvedimenti di Daspo contro tifosi appartenenti alla maggior parte delle squadre italiane, creando non pochi problemi alle società calcistiche di riferimento.

“Scopo del seminario – dichiara Leonardo Lo Cascio moderatore dell’incontro – è quello di permettere a noi, giovani giuristi, di comprendere il procedimento giuridico che porta all’emissione del Daspo, analizzando la questione alla luce delle garanzie costituzionali a tutela delle libertà personali di ogni cittadino. La nostra associazione da anni lavora per organizzare momenti di confronto e dibattito finalizzati all’arricchimento culturale di ogni studente dell’ateneo palermitano”.

All’incontro, organizzato dall’associazione studentesca “Foro di Giurisprudenza”, interverranno il Questore di Palermo Leopoldo Laricchia; il presidente della Lega Serie B Mauro Balata; Mario Serio, già Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Federale FIGC; l'avvocato. Lorenzo Contucci esperto in materia a livello nazionale; Ginevra Greco, ricercatrice presso l’Università degli studi di Milano e giudice sportivo. Sono altresì previsti al dibattito contributi da parte degli studenti universitari che parteciperanno all’incontro.