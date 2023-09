Aperte le selezioni per reclutare nuovi volontari del soccorso alpino regionale

Fino al 30 settembre 2023 è possibile richiedere di entrare a far parte del Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia, come operatori di soccorso e operatori tecnico sanitari (medici e infermieri). In entrambi i casi, si tratta di un'attività di volontariato non retribuita. Le prove selettive d'ingresso si svolgeranno in Sicilia nei giorni del 7 e 8 ottobre 2023.

Per l'accesso alle selezioni di operatore di soccorso alpino (osa) sono richiesti un'età compresa tra i 18 e i 45 anni, iscrizione al Club Alpino Italiano, capacità di arrampicare su roccia da primo di cordata su difficoltà minima di IV grado uiaa, capacità di movimentazione in ambiente montano, impervio e su terreno innevato, conoscenza delle manovre di corda e di autosoccorso, ottima predisposizione al lavoro di squadra.

Mentre per accedere alla figura di operatore tecnico sanitario (ots), medico o infermiere, si dovrà avere un'età non superiore ai 45 anni, iscrizione al Club Alpino Italiano, capacità di arrampicata su roccia da secondo di cordata su difficoltà minima di IV grado uiaa, buona capacità di movimentazione in ambiente montano impervio e su terreno innevato, esecuzione di discesa in corda doppia, ottima predisposizione al lavoro di squadra.

Superate le selezioni d'ingresso, si intraprenderà un percorso formativo al termine del quale si acquisirà la qualifica che permetterà al volontario di operare in ambiente, partecipare attivamente agli interventi di soccorso e prendere parte alla vita della propria stazione territoriale di appartenenza.