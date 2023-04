Al porto le selezioni per accedere al corso per Operatore Tecnico Subacqueo-Inshore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono in programma il prossimo 18 aprile al porto di Palermo, presso la sede del Centro Studi Cedifop (molo Sammuzzo), le selezioni del corso per “O.T.S. Inshore” rivolto a 20 giovani in possesso dei requisiti richiesti. Il corso, finanziato dalla Regione Siciliana per lo svolgimento dell’attività subacquea in impianti di acquacoltura/maricoltura e a supporto delle attività di pesca (la qualifica peraltro è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore), è valido per l’iscrizione al registro della pesca subacquea professionale (DM 20 ottobre 1986), per una durata massima di 600 ore, eventualmente integrabile – anche al fine di meglio corrispondere agli obiettivi di misura – con un modulo aggiuntivo della durata massima di 25 ore in materia di “Sostenibilità a tutela dell’ambiente marino”. Nell'ambito del progetto, dal titolo “Sommozzatori per la pesca e acquacoltura sostenibili”, il Centro Studi Cedifop è capofila ATS con l'associazione “PrinciPesca”, con il Co.Ge.Pa. del Golfo di Termini lmerese e l'associazione “Donne di mare”.

Il lavoro del Cedifop è finanziato dall’Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (Dipartimento regionale della pesca mediterranea) della Regione Siciliana - secondo il bando di attuazione PO Feamp - Misura 1.29 (Anno 2023) "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale" (Art. 29 del regolamento dell’Unione Europea n. 508/2014 - Linea E). Il corso promosso dal Centro Studi Cedifop è gratuito e avrà una durata di 625 ore a vantaggio di 20 giovani aventi i requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni che sono: essere operatori della pesca o dell'acquacoltura (residente anche fuori Sicilia), nonché avere coniugi e conviventi di lavoratori autonomi del comparto non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del lavoratore autonomo (direttiva UE 2010/41); non essere occupati, avere la residenza in Sicilia e infine l’intento di intraprendere un'attività di lavoro nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'intervento, con validità ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge Quadro n° 845/78, si svolgerà secondo le richieste della normativa di settore (L.R. 7/2016 e DPRS 31/2018), che consentirà, agli allievi che avranno conseguito la qualifica, di iscriversi al registro dei sommozzatori in servizio locale (come "Operatori Tecnici Subacquei" D.M. 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni e Legge 28 marzo 2022, n. 25), presso una Capitaneria di Porto in ltalia oltre che iscriversi al registro della pesca professionale come OTS/pescatore subacqueo professionale (D.M. 20 ottobre 1986), sempre presso una Capitaneria di Porto ricadente nel territorio italiano. Infine, relativamente al livello di qualificazione "Inshore", il corso consente l’iscrizione nel repertorio Telematico della Subacquea Industriale intrattenuto presso il Dipartimento regionale del Lavoro (LR. 7/2016) della Regione Siciliana.