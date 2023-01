Maria Concetta Balistreri riconfermata segretaria generale del sindacato pensionati della Cgil

Maria Concetta Balistreri, già alla guida dello Spi Sicilia dal 2020, è stata confermata segretaria generale del sindacato pensionati della Cgil. E’ stata eletta dall’assemblea generale con 62 voti a favore e uno contrario a conclusione del congresso regionale, al quale sono intervenuti il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino e il segretario generale nazionale Ivan Pedretti.

Eletti anche i componenti della segreteria regionale: Gaetano Santagati, Giuseppe Di Natale, Concetta Raia, Roberta Malavasi, Donatella Massa, anche queste riconferme. Balistreri intervenendo dopo l'elezione è tornata a sottolineare la “necessità di un sistema sanitario pubblico che garantisca il diritto alla salute di tutti, a partire dai soggetti più fragili, come gli anziani non autosufficienti, spesso con redditi bassi se non in condizioni di povertà”.

Inoltre l’esigenza della “tutela dei redditi da pensione e di una riforma del sistema pensionistico all’insegna dell’equità, che garantisce le donne, i giovani, chi fa lavori usuranti”. Il “welfare - ha detto Balistreri - deve tenere conto dei bisogni della popolazione anziana, delle donne spesso più in difficoltà, di tutti. La nostra battaglia per questi obiettivi prosegue”.