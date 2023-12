"E' uno dei tratti più pericolosi della Favorita", segnali luminosi e rallentatori di velocità in viale Ercole

Un attraversamento pedonale, segnali verticali luminosi, rallentatori di velocità a effetto acustico, ripristino del guardrail divelto. E' quanto verrà realizzato in viale Ercole, tra piazzale dei Matrimoni e viale Diana per mettere in sicurezza uno dei tratti più pericolosi della Favorita. Lo prevede un'ordinanza dell'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune che porta la data del 20 dicembre.

"Esprimo soddisfazione per l'adozione dell'ordinanza. Il tratto stradale in questione è stato teatro di numerosi incidenti stradali, che si sono verificati frequentemente nelle ore serali e notturne e pertanto con una nota inviata all'ufficio competente avevo segnalato la pericolosità dell'incrocio chiedendo il ripristino del guardrail e la collocazione di idonea segnaletica verticale luminosa che segnali il pericolo del tratto stradale in questione", dichiara il consigliere comunale Leopoldo Piampiano, componente della commissione Mobilità.