Piazza Casa Professa, secondo furto in pochi giorni nella sede dell'Arci Porco Rosso

Non è passata neanche una settimana dall'ultimo episodio e i ladri sono tornati a colpire il Porco Rosso. Un nuovo furto è avvenuto nella sede dell'associazione Arci di piazza Casa Professa dove ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, si sono intrufolati per rubare ciò che potevano. "Fortunatamente - si legge nella pagina social dell'associazione - c'era poco da prendere: solo un piccolo incasso della quotidiana attività". Sull'accaduto indaga la polizia che ha acquisito la denuncia e le immagini riprese da alcune telecamere della zona.

"Siamo molto turbati da questa situazione cittadina in cui - hanno scritto i soci dell'Arci Porco Rosso - purtroppo non siamo soli. Per recuperare energia, anima ed economie, continueremo a tenere aperta la nostra saracinesca. Invitiamo quindi tutti a unirsi a noi per stare ancora più vicini, rilanciando innanzitutto l'evento 'C'è orgoglio nel quartiere!' di giovedì 13 giugno". Come fatto in occasione del furto della settimana scorsa, l'associazione rilancia dunque una raccolta fondi in occasione della festa di chiusura di stagione in programma per luglio.

"L'incasso della serata - concludono - darà una grossa mano per riacquistare l'attrezzatura del Ballarò Buskers messa a disposizione per la nostra festa di sportello. Per dettagli seguiteci nei prossimi giorni! Cosa puoi fare nel frattempo? Se sei un artista o artigiano, puoi donare premi per la riffa". Nel post vengono inoltre forniti i riferimenti bancari per fare una donazione tramite bonifico (IBAN IT74J0501804600000012209235) e il link della campagna "Porco10!" lanciata sulla piattaforma Lunda.

L'episodio precedente risale ad appena 5 giorni fa. Dopo un evento organizzato dall'Arci Porco Rosso, con il coinvolgimento di artisti e "cuochi" di diverse nazionalità, qualcuno è entrato nei locali di piazza Casa Professa 1 rubando alcune casse amplificate, bottiglie di alcol e l’impianto acustico del Ballarò Buskers. Sappiamo che tanti hanno subito furti in questo periodo: oggi ha colpito noi, ieri sono state altre comunità ad affrontare il danno, e questo racconta molto del nostro territorio".