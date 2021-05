Vaccino AstraZeneca: l'ok alla seconda dose per gli under 60 in arrivo

C'è il nuovo via libera per tutti: misura necessaria per raggiungere l'immunità di gregge. Intanto l'Ema valuta l'ok a Pfizer-BioNTech per gli under 16. Regioni sempre a due velocità, Sicilia in ritardo

Musumeci nei giorni scorsi aveva scritto una lettera inviata al Commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, sottoponendogli l'esigenza di estendere la somministrazione del Vaxzevria (AstraZeneca) agli under 60. E adesso è arrivato l'ok. Intanto - e questa è un'altra notizia - chi ha ricevuto la prima potrà fare anche la seconda dose del vaccino AstraZeneca. Dopo la riunione della scorsa settimana tra ministero della Salute, Aifa e Consiglio Superiore di Sanità è stato il direttore della prevenzione Gianni Rezza a ufficializzare la decisione ieri: "Nessuna ulteriore inversione di marcia, neppure sulla seconda dose di chi ha già fatto la prima con Astrazeneca: avverrà con lo stesso siero".

Vaccino AstraZeneca: l'ok alla seconda dose per gli under 60

Il problema era sorto dopo che il ministero aveva escluso in via precauzionale la somministrazione di Vaxzevria agli under 60 a causa delle trombosi del seno cerebrale che avevano colpito alcune persone. Il Paul-Ehrilch-Institut di Berlino aveva comunicato di aver notato "un accumulo impressionante di una forma speciale di trombosi venosa cerebrale molto rara (trombosi della vena del seno) in connessione con una carenza di piastrine del sangue (trombocitopenia) e sanguinamento in prossimità temporale alle vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca".

La gestione dei consigli di somministrazione per il vaccino AstraZeneca ha avuto un andamento piuttosto pasticciato. Il 30 gennaio era arrivato il primo via libera senza indicazioni per l'età. Il 2 febbraio l'Agenzia italiana del Farmaco si era autosmentita, indicando che il siero andava somministrato alla popolazione tra i 18 e 55 anni. Un mese più tardi era poi arrivato il via libera anche per gli over 55. A metà marzo la sospensione in molti paesi e poi la decisione dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema): ok per tutti. Ma a quel punto era intervenuta di nuovo l'Aifa limitando l'ok agli over 60.

Adesso il nuovo via libera per tutti. Con una motivazione ben precisa. Ovvero quella che ha spiegato ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza: è una misura necessaria per raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di massa: "AstraZeneca è un vaccino consigliato per determinate classi, l’Ema dice che va bene per tutti. E' probabile che in quella che si chiama rolling review, cioè la revisione dovuta all’esperienza durante le vaccinazioni di massa, si possa raccomandare AstraZeneca su una classe inferiore ai 60". Figliuolo ha precisato di aver avuto "interlocuzioni con Aifa, Cts, Consiglio superiore di Sanità e Istituto Superiore di Sanità, anche sulla base degli studi più avanzati che ci sono in Gran Bretagna dove hanno finora utilizzato 21 milioni di vaccini".

La rolling review "libera" AstraZeneca

Mentre ammonta a 6.249.347 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, l'obiettivo di arrivare all'immunità di gregge non può essere raggiunto senza i vaccini a vettore virale come Vaxzevria e Johnson & Johnson. Per questo si conta di togliere la limitazione sull'età: "I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è consigliato per determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bretagna", ha detto Figliuolo.

E intanto l'Ema scioglierà a giugno la riserva sull'ipotesi di somministrare il vaccino Pfizer-BioNTech agli under 16 e fino ai 12 anni. Ieri ha avviato la valutazione della richiesta di estensione dell'uso di Comirnaty, autorizzato per la prima volta nell'Unione Europea a dicembre 2020. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’agenzia regolatoria condurrà "una valutazione accelerata dei dati presentati dall’azienda che commercializza Comirnaty, compresi i risultati provenienti da uno studio clinico di grandi dimensioni in corso su adolescenti a partire dai 12 anni di età, per decidere se raccomandare l’estensione di indicazione. Il parere del Chmp sarà quindi trasmesso alla Commissione europea, la quale adotterà una decisione finale giuridicamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri dell’Ue". Una notizia che ha fatto esultare su Twitter Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: "Non mettiamo fretta alle autorità regolatorie, ma se arrivasse l’approvazione sarebbe fondamentale per riaprire a settembre".

Vaccini, Sicilia in ritardo

"Se nella corsa ai vaccini le aspettative sono state soddisfatte (nel Lazio al via le prenotazioni per gli under 55) - scrive oggi il Corriere della Sera - c’è da fare uno scatto in più soprattutto in Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna che sono in ritardo rispetto alla media nazionale sull’immunizzazione dei più fragili. L’avvertenza secondo il commissario Figliuolo non è di poco conto: mettere in sicurezza gli anziani — anche la fascia 70-79 anni — è la madre di tutte le battaglie prima di aprire alle prenotazioni agli under 60. A corredo c’è la sua ordinanza del 9 aprile, non sempre rispettata alla lettera dalle Regioni. In Sicilia infatti appena sette over 80 su 10 hanno ricevuto la prima dose. Ci sono oltre 120 mila anziani ancora non coperti".