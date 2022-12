La gita scolastica? Si fa tra le discariche del quartiere: "Così combattiamo l'inciviltà"

Un mese fa hanno tappezzato di manifesti anti discariche i rioni della seconda circoscrizione. Adesso i consiglieri di quartiere proseguono la battaglia contro gli incivili che abbandonano per strada rifiuti di ogni sorta - "persone indegne" per dirla con le parole usate in quei manifesti - organizzando per gli alunni di due scuole (la direzione didattica Cavallari e l'isituto comprensivo Sperone-Pertini) un tour delle discariche in trenino.

La partenza è fissata alle 9,30 di lunedì dal Centro comunale di raccolta di viale dei Picciotti gestito dalla Rap, che ha "sposato" l'iniziativa ideata dalla seconda circoscrizione presieduta da Giuseppe Federico. Ogni venti minuti, a più riprese, il trenino (uno di quelli che solitamente porta a spasso per la città i turisti) caricherà a bordo un centinaio di bambini ed effettuarà un percorso già prestabilito che toccherà i punti in cui si formano le discariche.

A dare il via alla prima corsa, assieme al presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico e all'mministratore unico di Rap Girolamo Caruso, ci saranno il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori Andrea Mineo, Aristide Tamajo e Maurizio Carta. Alla fine del tour delle discariche, gli scolari saranno a turno coinvolti in una lezione di educazione ambientale e faranno una visita guidata del Centro comunale di raccolta.

"Con questa iniziativa - spiega Federico - vogliamo sensibilizzare i più piccoli, affinché possano portare un messaggio chiaro all'interno delle loro famiglie: i rifiuti non si abbandonano per strada. Puntiamo quindi sull'educazione per combattere l'inciviltà e garantire il decoro dei nostri quartieri".