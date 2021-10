Torna Seacily, il salone della nautica approda alla marina di Villa Igiea

Tutto pronto per Seacily2021, il Salone della nautica che si terrà al Marina Villa Igiea dal 4 al 7 novembre. Quattro giorni di cultura, turismo, spettacolo, moda, enogastronomia, organizzati da Assonautica Palermo, sezione provinciale di Assonautica italiana, Associazione nazionale per la nautica da diporto, e patrocinati dalla Camera di commercio di Palermo ed Enna. Mercoledì 3, alle 15, è in programma l'inaugurazione alla quale parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il comandante della Capitaneria di porto, Raffaele Macauda, il presidente della Camera di commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese, il vicepresidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti; il vicepresidente di Assonautica Italiana, Francesco Di Filippo e il presidente di Assonautica Palermo, Andrea Ciulla.

Gli espositori incontreranno il pubblico siciliano degli appassionati e degli addetti ai lavori. Sarà l'occasione per presentare le ultime novità nel settore della nautica, dalle imbarcazioni agli accessori, dalla componentistica alle attrezzature. Esposizione, promozione, vendita ma non solo. Con un programma estremamente ricco e articolato, il Seacily sarà infatti l'occasione per discutere anche di tutela dell'ambiente marino e della sua storia; di riordino della legislazione regionale relativa al turismo nautico; di distretti, reti e digitalizzazione. "Prima ancora che una semplice esposizione delle più importanti eccellenze della nautica non solo siciliane - dice Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo - il Seacily rappresenta un momento di riflessione sul mondo della blue economy, che mira non soltanto a ridurre le emissioni inquinanti, tramite l'applicazione di modelli produttivi sostenibili, ma ad eliminarle completamente".