Riqualificazione aule e arredi anti Covid, altri 3,6 milioni per le scuole siciliane

Tre milioni e seicentomila euro sono stati sbloccati, a seguito di una ricognizione dei fondi residui ancora disponibili, a favore delle scuole siciliane. L'assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, infatti, ha pubblicato un nuovo avviso per l'adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire misure anti Covid.

La scadenza per la presentazione delle istanze è stabilita in 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla pagina web dell’Ufficio Speciale. Qui il link per accedere all’avviso.

La decisione è stata assunta dall'assessore regionale Alessandro Aricò rispetto ai 18 milioni inizialmente disponibili. "In una prima fase erano pervenute al dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del diritto allo Studio 341 istanze ed è stata redatta una graduatoria per un totale di circa 14,3 milioni di euro. In questo modo amplieremo la platea dei beneficiari di questi contributi garantiti da fondi del PO FESR 2014-2020. Ulteriori istanze di fabbisogno, infatti, sono state espresse da numerosi istituti scolastici".

Attraverso questo intervento l’assessorato all’Istruzione ha dato seguito ad un ordine del giorno presentato all’Ars in sede di variazioni di bilancio, con prima firmataria Giusi Savarino.