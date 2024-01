Scuole al freddo, la Cgil: "Problemi affrontati solo in emergenza nonostante gli interventi chiesti in estate"

"Esprimiamo profonda amarezza per il fatto che i problemi della scuola, a Palermo, e in Sicilia, come al solito vengano affrontati solo in emergenza. Bene gli stanziamenti annunciati dal Comune ma intanto adesso, con le piogge e il freddo invernale, i problemi si ripresentano come previsto". A dichiararlo è il segretario generale della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, che interviene a proposito dell’emergenza freddo nelle scuole senza riscaldamento a causa di impianti rotti, vecchi o per la mancanza di gasolio, come accade ad esempio all'istituto per il turismo Marco Polo.

"In estate avevamo chiesto di individuare e programmare gli interventi e convocare un tavolo tecnico tra gli attori preposti, enti locali, quinta commissione all'Ars, Usr Sicilia, per arrivare preparati all'inverno. Ma purtroppo l'appello è caduto nel vuoto - reclama Cirino - L’obiettivo è evitare che i problemi diventino delle vere e proprie emergenze, come sempre accade nel periodo invernale. Come ripetiamo alla fine di ogni anno scolastico, anche a giugno avevamo sollecitato l’assessorato alla Scuola e le istituzioni competenti a fare una ricognizione dei problemi più urgenti".

La Flc Cgil Palermo, per tenere i riflettori sempre accesi, ha realizzato e messo online su pagina facebook e sito a inizio d’anno la piattaforma "La scuola che vogliamo" per raccogliere e denunciare disservizi legati all’edilizia delle istituzioni scolastiche di Palermo e provincia. "Abbiamo pensato di mettere a disposizione di docenti, dirigenti scolastici, lavoratori della scuola, genitori e cittadini uno strumento per segnalare problematiche relative all’edilizia scolastica: aule interdette, locali inagibili, palestre o aule magne non praticabili, ascensori privi di collaudo, spazi mancanti o inadeguati, sistemi di riscaldamento non funzionanti ", aggiunge Cirino.