Scuole senza banchi e montagne di spazzatura, Gelarda: "Mappare istituti in difficoltà"

"Anche a Palermo, come nel resto d’Italia, ci sono state scuole che hanno cominciato il loro anno scolastico nel peggiore dei modi, e cioè senza gli strumenti minimi per potere fare lezione". A dichiararlo è il capogruppo della Lega a Palazzo delle aquile Igor Gelarda. "Ad esempio ci è giunta una segnalazione, con tanto di foto, dalla scuola elementare Rosolino Pilo, dove i bambini sono forniti solo di sedie e non di banchi. Ma non è purtroppo l’unico caso. A questo si aggiunge, a causa dell’infinita emergenza rifiuti a Palermo, che in prossimità di numerose scuole ci sono grossissime cataste di spazzature. Vere e proprie discariche a pochi metri dai portoni di ingresso degli istituti scolastici".

"Inutile dire che anche qui a Palermo la ministra Azzolina merita una bocciatura piena, con l’aggravante tutta palermitana - e non possiamo che ringraziare il sindaco Orlando e i consiglieri di maggioranza che ne hanno bocciato la sfiducia - della spazzatura all’esterno. Ho chiesto, attraverso una interrogazione consiliare all’assessore Comunale Marano, che si occupa di scuola, di fornirci in tempo reale una mappatura delle scuole materne, elementari e medie di Palermo che hanno problemi collegati alla fornitura di banchi o cose simili. È una vergogna che l’anno scolastico a Palermo sia cominciato in questo modo, frutto di una incapacità congiunta, del Ministro Azzolina e dell’insfiduciabile sindaco Orlando” conclude Gelarda