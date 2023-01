Scuole dell’infanzia: il 17 e 25 gennaio open day nelle strutture comunali

Martedì 17 e mercoledì 25 gennaio, dalle 15 alle 17.30, i palermitani avranno la possibilità di visitare le scuole dell’infanzia del Comune. "Le due giornate di open day, organizzate dall’assessorato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica - dicono dagli uffici di Palazzo delle Aquile - hanno l’obiettivo di far conoscere i servizi educativi comunali rivolti alla fascia d’età 3-6 anni in occasione della campagna per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 che si concluderà il prossimo 30 gennaio".

Oltre a visitare gli spazi, i cittadini potranno conoscere e confrontarsi con le insegnanti e con tutto il personale che lavora in ciascuna struttura. Tutte le informazioni sulle iscrizioni all’anno scolastico 2023/24 cliccando su questo link.

Di seguito, l’elenco completo delle scuole dell’infanzia divise per circoscrizione:

III CIRCOSCRIZIONE

Scuola dell’infanzia Carollo, largo dello Storno 11

Scuola dell’infanzia Oberdan, via Paratore 13

IV CIRCOSCRIZIONE

Scuola dell’infanzia Altarello, via Carlo Del Prete 23

Scuola dell’infanzia Di Matteo, via Enea Rossi 6

Scuola dell’infanzia Palmerino, via Palmerino 1

V CIRCOSCRIZIONE

Scuola dell’infanzia Arcobaleno, via Ignazio Silvestri 21

Scuola dell’infanzia Primavera, viale della Regione Siciliana, 2257

Scuola dell’infanzia Whitaker, via Zisa 17

VI CIRCOSCRIZIONE

Scuola dell’infanzia Germania, via Germania 8

VII CIRCOSCRIZIONE

Scuola dell’infanzia Stella Marina, via della Vela 10

VIII CIRCOSCRIZIONE