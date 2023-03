Scuole dell'infanzia comunali, pubblicate le graduatorie definitive per il 2023/2024

Il Comune ha pubblicato le graduatorie definitive a seguito delle richieste di iscrizione alle scuole dell'infanzia per l'anno 2023/2024. Sono 13 gli elenchi redatti dall'area dell'Istruzione e Formazione, guidata da Maria Anna Fiasconaro e riguardano le scuole: Altarello, Giuseppe Di Matteo (ex Enea Rossi), Maurizio Carollo, Oberdan, Palmerino, Arcobaleno, Galileo Galilei, Primavera, Whitaker, Germania, Peralta, Stella Marina e Strauss.

Dopo l’apertura delle iscrizioni, avvenuta nello scorso gennaio, e in seguito delle istanze pervenute, a inizio marzo era stata predisposta la graduatoria provvisoria. Alle famiglie erano stati 10 giorni di tempo per presentare eventuale ricorso. E adesso sono arrivate le graduatorie definitive. Al provvedimento, ai è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, presso il Tar o entro 120 giorni presso il presidente della Regione.

Le graduatorie definitive

Gli atti a supporto delle graduatorie sono consultabili dai soggetti che abbiano un interesse specifico, valido e motivato. L'amministrazione potrebbe essere obbligata a ridurre l’orario o a chiudere le strutture all’inizio o nel corso dell’anno scolastico per ragioni di manutenzione e/o ristrutturazione, di salute, sicurezza, igiene o altro. Atteso che a tutela della privacy le graduatorie saranno pubblicate prive di dati identificativi dei minori e contraddistinte soltanto dal numero di protocollo dell’istanza pervenuta, gli utenti potranno telefonicamente o tramite e-mail, rivolgersi alle Ude di appartenenza per avere chiarimenti relativi alla propria posizione in graduatoria: I UDE primaude@comune.palermo.it - tel.091/ 7404380/43/33; II UDE secondaude@comune.palermo.it - tel.091/ 7404347/43/88; III UDE terzaude@comune.palermo.it - tel.091/ 7404350/43/24.