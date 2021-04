Scuole dell’infanzia comunali, approvate le graduatorie provvisorie per l'anno 2021/22

Approvate le graduatorie provvisorie delle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2021/22 che saranno pubblicate e consultabili da domani, 15 aprile, sull’albo pretorio e sul sito del Comune di Palermo.

"Per avere chiarimenti relativi alla propria posizione in graduatoria - spiegano dagli uffici del Comune - le famiglie potranno rivolgersi telefonicamente all'Unità didattica educativa di competenza in graduatoria, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, oppure tramite e-mail. Questi i relativi contatti: Prima Ude, primaude@comune.palermo.it, telefono 091-7404333- 4380; Seconda Ude, secondaude@comune.palermo.it, telefono 091-7404347; Terza Ude, terzaude@comune.palermo.it, telefono 091-7404350-4374".

Come previsto dal Regolamento della scuola dell’infanzia comunale, le famiglie interessate potranno presentare eventuale ricorso entro 10 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione, tramite e-mail inviata all’Unità Didattica Educativa di competenza. "L’assessorato alla Scuola - dicono dal Comune - informa che, a causa dell’emergenza da Covid 19, il numero dei minori ammessi alla frequenza potrà essere suscettibile di modifiche.