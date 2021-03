Personale Ata, al via da lunedì le istanze per aggiornare le graduatorie per le supplenze

Per le domande sarà attivo uno sportello nella sede della Flc Cgil Palermo, in via Meli,5. Il servizio in funzione anche allo Zen e in sette comuni della provincia

Al via da lunedì 22 marzo le istanze per aggiornare le graduatorie per le supplenze del personale Ata di terza fascia. Per venire incontro alle esigenze di collaboratori scolastici e personale tecnico e amministrativo delle scuole, da lunedì la Flc Cgil Palermo ha attivato un servizio di consulenza presso le sue Sedi di Palermo e provincia dove sarà possibile inserire, aggiornare o confermare la propria posizione. Nella sede del sindacato della Scuola, in via Meli, 5 lo sportello sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15, 30 alle 18.

Necessaria la prenotazione della consulenza, in ottemperanza alle misure di contenimento della pandemia. E' possibile prenotare al link www.consulenzeflccgilpa.it, sul sito Flc Cgil Palermo www.flcgilpalermo.it e sulla pagina facebook Flc Cgil Palermo.

Il servizio sarà anche in funzione a Partinico (il martedì e giovedì 9-13 e 15,30-18.30), a Bagheria (martedì 15.30-18.30), a Corleone (il 27 marzo, il 10 aprile, il 17 aprile, ore 10-13 e 15-17) , a Termini (il 24 e il 30 marzo, ore 15.30-18), ad Alia (ogni lunedì ore 15,30-18), a Villabate (ogni giovedì, ore 9-13, 15,30-18), a Misilmeri (tutti i martedì ore 9-13 e 15.30-18). Uno sportello, curato dal Sol, sarà aperta nella sede della Camera del Lavoro dello Zen, in via Gino Zappa, dal lunedì al giovedì di mattina e di pomeriggio (ore 9,30-13 e 15.30-18) e il venerdì solo mattina, ore 9.30-13. Sarà possibile anche presentare la domanda presso la sede della Camera del Lavoro di Brancaccio.

