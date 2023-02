Scuole al freddo, l'assessore Tamajo assicura: "Lavoriamo incessantemente per risolvere i problemi"

"Continuiamo a lavorare incessantemente per affrontare le problematiche legate agli impianti di riscaldamento nelle scuole". A dirlo è l'assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune, Aristide Tamajo, che sta incontrando in questi giorni in videoconferenza "insieme alla capo Area della Scuola e dell’Edilizia scolastica Maria Anna Fiasconaro, le dirigenti e i dirigenti delle scuole della città, per dare indicazioni sull’utilizzo dei quasi 4 milioni di euro che il Consiglio comunale, su impulso del sindaco Lagalla, ha stanziato per il mondo della scuola a fine dicembre".

"E' stato consegnato - dice Tamajo - il bruciatore necessario per far ripartire l’impianto nel plesso Collodi della direzione didattica Alcide De Gasperi, domattina andremo sul posto per montarlo. Negli istituti comprensivi Abba Alighieri, Mattarella-Bonagia e Ilaria-Alpi la situazione è tornata alla normalità. All’Abba Alighieri e all’Ilaria Alpi abbiamo consegnato e montato un serbatoio, mentre nella scuola di via del Castoro abbiamo riavviato una valvola bloccata a causa dei due anni di inutilizzo per via del Covid".

"Stiamo lavorando anche all’Istituto comprensivo Cruillas: tra lunedì e martedì sia nel plesso Rosmini che al Mendelssohn il riscaldamento sarà in funzione - prosegue -. Abbiamo ordinato le caldaie per il plesso Alongi della dda Emilio Salgari, bisognerà attendere i tempi della consegna ma nel frattempo abbiamo consegnato cinque portatili per riscaldare in modo provvisorio gli ambienti. La situazione è più complessa nel plesso Buttitta dell’Ic Uditore-S. Carraro, dove abbiamo già effettuato numerosi sopralluoghi. In attesa di capire come intervenire per risolvere il problema in modo definitivo, stiamo valutando di montare una coibentazione adesiva lungo tutto il canale".

Questo pomeriggio i tecnici dell’Amg interverranno anche nel plesso Savio di Pallavicino, all’Ics Florio-San Lorenzo e all’Ic Leonardo da Vinci di via Di Giorgi. Lunedì mattina andranno nella scuola Ferrara (Ics Borsellino) di piazza Magione per riparare un tubo.