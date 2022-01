No dei sindaci alla riapertura delle scuole: a Palermo si va verso la chiusura fino a domenica

Caos scuola in Sicilia. Dopo il via libera alla riapertura deciso dalla Regione, che alla fine si era adeguata alla direttiva del governo nazionale, i sindaci siciliani vanno in direzione opposta, annunciando di chiudere le scuole (asili nido inclusi) fino a domenica, lasciando agli istituti la scelta sulla Dad.

Questa la posizione presa a larga maggioranza dall'assemblea dell'Anci Sicilia, anche se spetta ad ogni singolo sindaco la scelta di chiudere o no le scuole nel proprio Comune. A Palermo, l'entourage del sindaco Leoluca Orlando, fa sapere che "l'ordinanza di chiusura è in fase di lavorazione" e prevede "il rientro a partire da lunedì".

"Abbiamo chiesto di conoscere i dati certi relativi al numero dei contagiati comune per comune, all’incidenza degli stessi su 100 mila abitanti, al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in aree mediche insieme al numero delle persone vaccinate" scrive l'Anci in una nota ufficiale in cui evidenzia che ad oggi "non ci sono ancora dati certi sui tracciamenti né sui contagi e finché non ci saranno il ritorno in classe non è sicuro".

Da qui la decisione di adottare singole ordinanze dei sindaci sulla base dell'articolo 50 del Testo unico degli Enti locali, che dà facoltà ai primi cittadini di intervenire in caso di "pericolo". Secondo quanto si apprende, oltre a Palermo, le scuole dovrebbero rimanere chiuse pure a Caltanissetta, Messina, Ragusa, Siracusa, Agrigento e Trapani.