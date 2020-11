Scuole, Chinnici (Iv): "Basta litigi Comune-Regione sulla pelle dei bambini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La lite tra il Comune di Palermo e la Regione sulla chiusura delle scuole in città è una querelle di cui avremmo fatto volentieri a meno, specie in un momento in cui è forte la preoccupazione per i contagi. Migliaia di famiglie non sanno se lunedì potranno mandare i figli a scuola e avranno enormi difficoltà nell'organizzarsi. Chiediamo al sindaco Orlando e al presidente Musumeci di abbassare i toni e parlarsi, non possono essere gli studenti a pagare il conto delle beghe politiche". Lo dice il coordinatore provinciale di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici.