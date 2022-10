Lo scuolabus non passa più da alcune strade, protesta all'istituto comprensivo Vittorio Emanuele III

Lo scuolabus non passa più da alcune strade e scatta la protesta dei genitori di una parte degli studenti dell'istituto comprensivo Vittorio Emanuele III di via Cesare Terranova. A segnalare l'accaduto è la consigliera comunale del M5s, Concetta Amella.

"Un'anomalia e un'ingiustizia cui si deve immediatamente trovare una soluzione degna di una città civile che conservi e rispetti il diritto di tutti e di ciascuno, specialmente dei minori. Oggi, su sollecitazione di alcune famiglie - scrive Amella - ho inviato una nota al dirigente scolastico del Vittorio Emanuele III, all'azienda Amat e all'Area dell'educazione, formazione e politiche giovanili per denunciare quanto sta accadendo ad alcuni studenti della scuola di via Cesare Terranova. Questi ragazzi non potranno usufruire del servizio di scuolabus perché Amat ha deciso di abolire il passaggio del mezzo dalle vie dove abitano questi alunni, costringendo i genitori ad accompagnarli con i mezzi privati, malgrado fossero già stati inseriti nella lista dedicata a questo servizio".

"Amat - prosegue la consigliera - ha, infatti, deciso di non far transitare lo scuolabus da via Molara, via Altofonte, via Villagrazia, via Valenza, via Falsomiele. Ora, pur apprezzando lo sforzo di Amat nel garantire a tutti gli altri studenti la fruizione del servizio, auspico un pronto intervento dell'amministrazione per risolvere al meglio questo disagio per alunni e genitori, anche individuando percorsi alternativi, ma non lontani dai luoghi di abitazione".