Scuolabus per alunni disabili, domande fino al 15 ottobre per accedere al servizio del Comune

Sarà possibile sino al 15 ottobre prossimo presentare istanza per l'accesso al servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità. Pubblicato l’avviso con il quale l'assessorato comunale alle Attività Sociali si rivolge alle famiglie degli alunni con invalidità certificata, iscritti alle scuole elementari e medie inferiori.

"Il servizio - si legge in una mota del Comune - sarà a disposizione dei genitori o dei tutori legali dei minori che vorranno avvalersi presentando regolare domanda a mezzo mail ai seguenti indirizzi: ufficio@comune.palermo.it - settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it in alternativa è già attivo uno sportello dedicato presso i locali dell’Unità operatica Interventi per persone con disabilità, in via Taormina 1, previo appuntamento telefonico ai numeri 091-421491 e 091-7409465".

"Ancora una volta - sottolinea l’assessore comunale alle Attività sociali, Rosi Pennino - questa amministrazione cittadina e l’assessorato che ho l’onore di dirigere rispondono per tempo alle esigenze delle fasce più delicate del nostro tessuto sociale cittadino. Quello del trasporto degli alunni con disabilità è un servizio che deve essere considerato parte fondamentale del riconoscimento del diritto allo studio di tutti i minori".

"Ringrazio sentitamente il settore Servizi Socio Assistenziali, l'assessore Pennino e gli uffici che con lei collaborano per la tempestiva pubblicazione dell'avviso in oggetto che dimostra ulteriormente l'attenzione che dedicano, spesso lavorando in silenzio e lontano dai riflettori, alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile", conclude Pasquale Di Maggio, garante per i Diritti delle persone con disabilità.