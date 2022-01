Allarme dalla scuola dell'infanzia Whitaker: "Umidità e vetri rotti al piano sopra alle classi"

Vetri delle finestre rotti e macchie di umidità sul prospetto al primo piano dell'edificio che, in via Zisa 17, ospita la scuola dell'infanzia comunale Whitaker. A lanciare l'allarme è ComPa, un'associazione di promozione sociale che riunisce un gruppo di cittadini con l'obiettivo di riqualificare e recuperare spazi comuni verdi e non.

ComPa, attraverso un post sulla pagina Facebook, ha mostrato la situazione della struttura con delle foto scattate dall'esterno. "Ci chiediamo quali siano le condizioni al primo piano e se non sia il caso di intervenire con un intervento manutentivo, per evitare danni maggiori alla struttura che, al piano terra, ospita bambini al di sotto dei 6 anni. In un momento in cui i bambini sono a casa per l'emergenza Covid non sarebbe il caso di investire anche sulla sicurezza degli immobili scolastici? Sarebbe inutile sottolineare che il primo piano, oggi abbandonato, dovrebbe e potrebbe essere utilizzato per offrire servizi ai ragazzi di Palermo, ospitando una biblioteca o una ludoteca, ad esempio".

Dal Comune, la responsabile della II unità didattica educativa, Margherita Greco, che ha competenza sulla Whitaker spiega che "le aule che si trovano al pianterreno non presentano alcun problema, il piano superiore non ospita bambini".