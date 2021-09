Cruillas, albero pericolante vicino alla scuola: inizio lezioni rinviato all'elementare Vitali

A denunciare i disagi per i bimbi e per i genitori è la mamma di un alunno che questa mattina avrebbe dovuto cominciare le elementari. L'assessore Marino: "Il Comune è intervenuto per rimuovere un ramo, ma per togliere il pino bisogna aspettare. L'istituto è rimasto chiuso per precauzione"

Per alcuni bimbi dell'istituto comprensivo Cruillas la scuola non è ancora cominciata. Si tratta degli alunni che frequentano le sezioni del plesso Vitali, in piazza Lampada della Fraternità. A denunciare il disservizio è la mamma di uno studente che oggi avrebbe dovuto cominciare la prima elementare ma che è rimasto a casa per "colpa" di un albero pericolante.

"Due giorni prima che la prima campanella dell'anno scolastico 2021/2022 suonasse, la direzione - racconta a PalermoToday la donna - ha reso noto che le lezioni sarebbero state rinviate". L'avviso è stato pubblicato sul sito della scuola: "Per motivi di sicurezza, a causa dall’abbattimento di un pino posto all’ingresso principale del plesso, in data 16 codesto mese - spiegano dall'istituto - le lezioni non avranno inizio".

La messa in sicurezza, ad opera del Comune, era prevista per oggi. "Di fatto - dichiara la mamma - non è ancora stata effettuata, motivo per cui l'avvio delle lezioni non è ancora prevedibile, con grandi disagi per i bambini e le famiglie, specialmente per quelle dove entrambi i genitori lavorano, che si trovano in estrema difficoltà rispetto all'organizzazione familiare". "Il Comune - spiega l'assessore al Verde Sergio Marino - è intervenuto per rimuovere un ramo che poteva rivelarsi pericoloso. Per togliere l'albero serve il cestello che in questo momento non c'è. Per completare l'intervento la preside deve quindi aspettare o muoversi autonomamente".

L'incolumità dei bimbi comunque non sarebbe a rischio. "Il dirigente scolastico Maria Rosa Caldarella - chiarisce Marino - ha mandato una mail all'indirizzo di La Mantia, responsabile del settore verde, chiedendo se l'albero poteva essere pericoloso per l'incolumità dei bambini. Un funzionario le ha risposto che poteva esserlo solo in caso di eventi metereologici avversi. Oggi c'era il sole, ma la scuola è rimasta chiusa per precauzione. Forse la preside è una persona molto timorosa".